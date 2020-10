MONTELLA. Il sindaco Rizieri Rino Buonopane annuncia altri 4 positivi in paese

“Cari amici concittadini, il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl mi ha comunicato la positività di quattro nostri concittadini. Tre di queste persone erano state già poste in isolamento da alcuni giorni , e in relazioni alle quali si era già proceduto al tracciamento dei contatti diretti. La quarta persona risultata positiva è purtroppo una concittadina ospite di una RSA di un paese vicino. Alle persone interessate e alle loro famiglie esprimo la mia vicinanza e gli auguri di una pronta e completa guarigione. Oggi approfitto per ringraziare tutti coloro che interessati da situazioni di positività al contagio, mostrano comprensione per i provvedimenti che mi vedo costretto ad adottare e con grande senso di responsabilità, rispettano le necessarie misure restrittive. Come avrete avuto modo di leggere in questi giorni, da domani , presso la struttura allestita nel parcheggio adiacente il Convento di San Francesco , l’Asl avvierà le attività di indagine epidemiologica in modalità drive in. È opportuno ricordare che non tutti potranno accedervi ma esclusivamente coloro i quali siano stati contatti dalla stessa Asl. Nella giornata di oggi, anche attraverso la pagina FB del comune di Montella, verrà diramato il bollettino in ordine al numero dei casi positivi e di coloro che intanto si sono negativizzati. Rivolgo , ancora una volta, a tutti voi un accorato appello a prestare massima attenzione nei rapporti sociali e lavorativi, adottando in ogni contesto le necessarie precauzioni. Il delicato momento che stiamo attraversando, richiede comportamenti seri e responsabili da parte di tutti noi.

Un caro abbraccio.”

Il sindaco

Rizieri Rino Buonopane

adsense – Responsive – Post Articolo