MONTELLA. Ponte perde pezzi di cemento, intervengono i Vigili del Fuoco

Durante la mattinata di oggi 7 agosto, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella è intervenuta sulla SS EX 164, sempre nel territorio del comune di Montella, sotto il viadotto dell’Ofantina, su segnalazione della locale Polizia Municipale, per la caduta di alcuni pezzi di cemento. Le parti pericolanti, anche con l’ausilio dell’autoscala, sono state rimosse, ma in concerto anche con L’ANAS, a scopo cautelativo si è reso necessario chiudere il traffico sottostante il ponte, nel frattempo non vengono eseguite le opere di sistemazione e messa in sicurezza.

