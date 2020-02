Montemarano, rinviati gli eventi del weekend. L’8 marzo il Carnevale Morto

Viste le misure urgenti adottate dalla Regione Campania, tra cui la raccomandazione di evitare assembramenti, gli eventi in programma questo weekend per il Carnevale di Montemarano sono sospesi. Il concerto in programma domani (sabato 29 febbraio) de I Cantori di Carpino nell’ambito del Carnevale delle Culture viene rinviato a data da destinarsi, mentre domenica 8 marzo alle ore 10 gli eventi del Carnevale Montemaranese continuano con la lezione di tarantella in Palazzo Castello e alle ore 16 Carnevale Morto, corteo funebre di Carnevale e successiva lettura del Testamento. Per informazioni sul Carnevale Montemaranese è possibile contattare i numeri 328.6733927, 320.1606874, 0827.63012 (interno 2 poi 3), whatsapp 351.8782216 o via email a turismo.montemarano@gmail.com.



