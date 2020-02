MONTEMILETTO. Poker dei padroni di casa del Lions Mons Militum Montemiletto alla Fc Avellino

Emozioni a raffica al Fina di Montemiletto dopo il successo netto dei leoni al cospetto dell’Fc Avellino terza forza del torneo. Partita che vede una cornice imponente di pubblico con oltre trecento spettatori sugli spalti. Passano in vantaggio i padroni di casa con Zerillo che sfrutta una disattenzione di Nicastro. Il portiere avellinese nel tentativo di dribbling ha perso il pallone che la ‘lince’ ha spedito in rete a porta sguarnita. L’Fc accusa il colpo. Al 24’ arriva il colpo di grazia. Erroraccio della difesa biancoverde, altra disattenzione di Nicastro, Zerillo in spaccata fa due a zero. Ospiti incapaci di reagire. Al 40’ si chiude la gara in maniera definitiva. Cross di Di Landro, tocco di mani di Tecce. Rigore per Granillo di Napoli. Glaciale dal dischetto Capossela. Intuisce Niscastro ma non riesce a respingere la conclusione dell’ex Eclanese. Si va a riposo sul triplo vantaggio Lions. Nella ripresa, le squadre sembrano abbassare i ritmi. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo arriva anche il poker dei padroni di casa. Cross di Agostino Napoletano, volè di Gianluca Vigorito, Nicastro e l’Fc Avellino cadono per la quarta volta. L’ultima mezz’ora vede entrambi i team giocare sulla mediana, Nicastro è strepitoso su Gubitosa prima e Zerillo poi. L’Fc accorcia al 78esimo con un bel mancino di Spica, che una volta entrato a dato il suo bel contributo. Dopo tre minuti di recupero Granillo fischia la fine. Domenica per il Lions la trasferta a Saviano.

Lions Mons Militum Montemiletto: Di Donato, Petito, Capossela, Cestaro (80’ Franco), Di Landro, Vigorito, Palumbo (80’ Vena), Stellato, Castiello (55’ Ndao), Zerillo (80’ Pepe), Napoletano (60’ Gubitosa)

A disp: D’Argenio, D’Alelio, Vena, Capone

All: Contaldo

Fc Avellino: Nicastro, Tecce, Tuccia, Rescigno A. (70’ Ciampolillo), De Feo, Coluccino, Gagliardo, Cinque (70’ Spica), Pescatore, Albino (70’ Pagliocca), Ucciardo

A disp: Rescigno G., Tropeano A., Tropeano U., Cucciniello

All: Preziosi

Arbitro: Granillo della sezione di Napoli

Assistenti: Lemos di Nola e Pipola di Ercolano

Reti: 10’ Zerillo, 24’ Zerillo, 40’ Capossela (rig.), 55’ Vigorito, 78’ Spica