Incendio in atto a Montoro, all’interno di un deposito di pellami sito alla frazione Banzano.

Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Solofra, che stanno provvedendo rispettivamente a spegnere le fiamme ed acquisire elementi utili per le indagini.

