MONTORO (AV) – ANNUNCIA IL SUICIDIO SU WHATSAPP: SALVATA DAI CARABINIERI.

In preda a un momento di sconforto, esce di casa e con un messaggio su WhatsApp, annuncia ai familiari di volersi suicidare. È accaduto ieri pomeriggio a Montoro. Fortunatamente, dopo qualche ora di angoscia, la 40enne è stata rintracciata da una pattuglia della Stazione di Montoro, capeggiata dal Comandante. La donna è stata trovata in località boschiva, riversa a terra, a circa tre chilometri dalla sua autovettura rinvenuta alla Frazione Torchiati.

Soccorsa dal 118, la 40enne è stata trasportata all’ospedale “Moscati” di Avellino, fortunatamente non in pericolo di vita.

