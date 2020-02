MONTORO (AV) – Fucile rubato rinvenuto dai Carabinieri in un tubo pluviale. Indagini in corso.

Continuano senza tregua le indagini da parte dei Carabinieri in ordine ai reati predatori che recentemente hanno interessato in modo particolare alcuni comuni dell’Irpinia.

Nel corso dell’attività condotta dai Carabinieri della Stazione di Montoro Inferiore, estrinsecatasi attraverso l’acquisizione di utili informazioni nonché di video dalle telecamere di tutta la zona, è stato rinvenuto all’interno di un tubo di scolo delle acque pluviali un fucile calibro 12 ed una cartucciera contenente 27 munizioni dello stesso calibro.

L’arma, risultata oggetto di furto, è stata sottoposta a sequestro, unitamente al relativo munizionamento.

Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Baiano, finalizzate anche a stabilire l’eventuale utilizzo criminale fatto con la citata arma.

