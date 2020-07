MONTORO (AV) – NON SI FERMA ALL’“ALT”: TRENTENNE DENUNCIATO DAI CARABINIERI.

I Carabinieri della Stazione di Montoro Inferiore hanno denunciato un trentenne, ritenuto responsabile del reato di “Resistenza a pubblico ufficiale”.

I fatti si sono svolti in tarda serata a Montoro: la pattuglia, impegnata in un servizio perlustrativo nell’ambito della capillare attività di controllo del territorio che il Comando Provinciale Carabinieri di Avellino quotidianamente dispiega al fine di garantire sicurezza e rispetto della legalità, hanno intimato l’“Alt” al conducente di una berlina ma lui invece di fermarsi si dava alla fuga.

Dopo un breve inseguimento i Carabinieri bloccano l’auto sospetta: alla guida un trentenne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine, privo di patente in quanto revocata.

Per lui, oltre alla contravvenzione per guida senza patente, è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

