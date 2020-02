Montoro (AV) – Pedone investito in via Ferriera. L’automobilista si è subito fermato per soccorrere il 35enne del posto, che è stato trasportato dal 118 all’ospedale di Solofra.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Montoro Inferiore, anche per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.

