Questo pomeriggio i Carabinieri della Stazione di Montoro Superiore sono intervenuti in un appartamento di Montoro dove è stato rinvenuto cadavere un 58enne originario del Marocco.

Ancora da accertare la causa del decesso, verosimilmente non attribuibile a violenze.

Indagini in corso.

