Montoro-Forino (Av): Dopo l’incendio dell’altra sera solo cenere e distruzione sul Monte Laura.

Pareva l’inferno sceso in terra quel lembo del Monte Laura che abbraccia la frazione Preturo di Montoro e Forino. Un incendio di vaste dimensioni l’altro ieri sera, ha messo a dura prova la tranquillità, l’incoluminità di molti residenti soprattutto in zona Grotta dell’Angelo dove sembra essere partito il fuoco. Residenti in strada fino a notte inoltrata in un difficile lavoro dei Vigili del Fuoco,che sono stati impossibilitati ad utilizzare i canadair a causa della mancanza di luce solare. Caschi rossi costretti ad intervenire unicamente con le squadre di terra. Distrutti ettari di vegetazione boschiva, tra Montoro e Forino. Interessata parte della Laura e del Monte San Nicola. I segni delle rovine polvere, ceneri ci restituiscono il risultato dell’ennesima vergognosa distruzione boschiva. Da. Bio

