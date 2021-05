I Vigili del Fuoco di Avellino, alle ore 13’30 di oggi 4 maggio, sono intervenuti a Montoro in via Provinciale Turci per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. Nel violento impatto delle sette persone a bordo, sei rimanevano ferite, e venivano trasportate presso gli ospedali di Avellino, Salerno e Nocera, per le cure del caso. I due veicoli incidentati venivano messi in sicurezza.

