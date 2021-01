Ieri sera a Montoro, per cause in corso di accertamento, si è incendiato un camion parcheggiato in un fondo nei pressi dell’abitazione del proprietario. Le fiamme hanno interessato principalmente la cabina comandi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Solofra.

Indagini in corso

