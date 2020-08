MONTORO. “Pari opportunità: il punto con le istituzioni”

“PARI OPPORTUNITÀ: IL PUNTO CON LE ISTITUZIONI” questo il titolo del convegno che si terrà giovedì 27 agosto 2020, alle ore 18:30, presso il Chiostro del Palazzo dell’Annunziata – Sede Municipale – Piano di Montoro (AV).

Un momento di confronto per capire, comprendere a fondo, dibattere su una tematica di estrema attualità, con l’ obiettivo di procedere ad un’ attenta indagine del territorio montorese.

Scopo principale della Commissione per le Pari Opportunità, presieduta dall’ avv. Valentina Musto, è creare sinergia con le Istituzioni, Enti ed Associazioni finalizzata alla rimozione di ogni forma di discriminazione attraverso la progettazione e la messa in atto di azioni concrete per creare e favorire condizioni di parità.

Programma.

Saluti Istituzionali: GIROLAMO GIAQUINTO (Sindaco – Città di Montoro), MARIA ROSA LEPRE (Assessora alle Politiche Sociali – Città di Montoro), NATALIA SANNA (Presidentessa della Commissione Pari Opportunità regionale) e FILOMENA ANNA PAGANO (Coordinatrice dell’U. O. Sociale Professionale del Consorzio dei Servizi Sociali A5 di Atripalda). Interverranno: ANTONIETTA MONTANERA (Assessora alle Pari Opportunità – Città di Montoro), ROSARIA BRUNO (Presidentessa dell’Osservatorio regionale sul Fenomeno della Violenza sulle Donne), ALFREDO COSTANTINI (Comandante della Stazione dei Carabinieri di Montoro) e DOMENICA MARIANNA LOMAZZO (Consigliera di Parità effettiva della Regione Campania). Modera: VALENTINA DOMENICA MUSTO (Presidente della Commissione Pari Opportunità – Città di Montoro). L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’emittente TeleSpazio1.

adsense – Responsive – Post Articolo