MONTORO. Rinviate le iniziative dedicate a Vincenzo Galiani

A seguito dell’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.79 del 15 ottobre 2020 questo Assessorato ha deciso il rinvio del Convegno e della Rievocazione storica sulla vita di Vincenzo Galiani previste per i giorni 17 e 18 c.m.

Anche in presenza di misure rigorose previste per l’occasione, l’Assessorato ritiene necessario posticipare ad altra data dette manifestazioni.

Domenica 18 c.m. in occasione dell’anniversario della morte, alle ore 11.00, in presenza del Sindaco, dell’Amministrazione Comunale e degli eredi Galiani, sempre nel rispetto della suddetta ordinanza, ovvero in forma statica e con distanziamento, sarà deposta una corona di fiori alla lapide che ricorda il giovane martire repubblicano del 1794, nella piazza della frazione San Pietro.

adsense – Responsive – Post Articolo