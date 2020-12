“Moscati”, due giorni di chiusura al pubblico degli sportelli Cup-ticket, attivi casse automatiche e prenotazione telefonica.

Chiusi al pubblico, nelle giornate del 24 e del 31 dicembre 2020, gli sportelli del Centro Unico di Prenotazione (CUP) dell’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino. Il provvedimento di temporanea sospensione delle attività viene adottato ogni anno per la notevole riduzione delle richieste di prenotazioni che si registra nei giorni festivi e prefestivi e per consentire al personale di usufruire delle ferie spettanti.

A disposizione degli utenti saranno comunque regolarmente attivi sia le casse automatiche per il pagamento del ticket, sia il servizio di prenotazione/disdetta telefonica (fruibile attraverso il numero 0825.1806060, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 13 e dalle ore 14 alle 16,30).

