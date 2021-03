Moscati, positivo al Covid un infermiere vaccinato.

CORONAVIRUS

Si comunica che, nell’ambito dell’attività di sorveglianza sanitaria messa in campo dall’azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, questo pomeriggio è risultato positivo il tampone molecolare naso-faringeo effettuato a un infermiere assegnato all’Unità operativa di Geriatria, ma in aspettativa da oltre 3 mesi.

L’operatore ha ricevuto circa un mese fa, su chiamata, la seconda dose del vaccino anti-Covid-19 ed è stato convocato oggi dall’Unità operativa di Medicina Preventiva proprio per effettuare i controlli di routine. L’uomo è totalmente asintomatico e il caso è stato segnalato all’Asl di competenza.

