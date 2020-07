MOSCHIANO (AV). Continua lo screening della popolazione. 150 tamponi effettuati, tutti negativi

Continua lo screening della popolazione a Moschiano dopo i due casi di positività dei giorni scorsi. Da alcuni giorni si stanno effettuando tamponi sulla popolazione a rischio contagio per eventuali contatti che ci siano potuti essere con le persone risultate positive ma per ora su 150 tamponi analizzati tutti hanno dato esito negativo. Si è in attesa dei risultati dei tamponi effettuati in giornata, i cui risultati dovrebbero conoscersi nella giornata di domani. Continua pertanto lo screening della popolazione a scopo prettamente precauzionale.

