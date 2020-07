Moschiano (Av). Coronavirus, secondo caso di positività in paese.

Si registra un altro cosa di positività al Covid 19 nel comune di Moschiano, nel Vallo di Lauro. Ecco l’annuncio ufficiale dell’amministrazione comunale: “Si informa la cittadinanza che dai tamponi di sabato è emerso un altro caso positivo già in quarantena obbligatoria domiciliare, appartenente allo stesso nucleo familiare della donna gravida già positiva. Si fa presente che entrambi hanno fatto il viaggio di ritorno dalla Romania. La situazione è monitorata dagli uffici Comunali, Asl, Carabinieri e Polizia di Stato. Si invita ad osservare le regole di distanziamento e l’uso della mascherina. Si procederà anche in giornata ad ulteriori tamponi in via del tutto precauzionale. La situazione è sotto controllo”

adsense – Responsive – Post Articolo