Buone notizie per la cittadina di Moschiano nel Vallo di Lauro. Il Sindaco Rosario Addeo, tramite un post pubblicato su facebook, ha comunicato alla cittadina che “per la comunità di Moschiano e per tutto il Vallo di Lauro i risultati degli oltre 130 tamponi effettuati giovedì scorso sono risultati tutti negativi”. I tamponi sono stati fatti dopo il caso positivo registrato in paese nelle giornate scorse.

