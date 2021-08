Mostra di fotografie “Amarcord Lapiano”, visite guidate e spettacolo di Ferragosto nello storico Palazzo Filangieri il 14 e 15 Agosto a Lapio, il Borgo del Fiano

Continuano le attività a Lapio, lo storico Borgo del Fiano, a cura dell’Amministrazione Comunale di Lapio. Un’occasione imperdibile per chi, quest’anno, ha optato per una vacanza alla volta dei percorsi storici e naturalistici in Irpinia. Le date da fissare in agenda sono 14 – 15 agosto. Durante queste due giornate dalle ore 10:00 in poi sarà esposta la mostra fotografica “Amarcord Lapiano”, realizzata con le foto gentilmente donate dal Dottor Albino Zarrella, con la collaborazione di Michele De Iorio. Il tutto si svolgerà nello storico Palazzo Filangeri di Lapio, e le sorprese non finiscono qui: per gli amanti della storia e dell’arte il Palazzo Filangeri resterà aperto per tutta la giornata grazie alle visite guidate realizzate a cura del Prof. Fiorenzo Iannino.

Per tutta la giornata del 15 agosto proseguono le attività culturali nel suggestivo Palazzo Filangieri e alle ore 21.00, sempre nella stessa location, sarà possibile assistere allo Spettacolo di Ferragosto, a cura dello scenografo Maurizio Iannino.

Un’iniziativa dell’Amministrazione Comunale di Lapio.

La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle prescrizioni anti Covid-19

