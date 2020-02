Mountain Bike — Cicloturistica del Vesuvio, a Torre del Greco è conto alla rovescia per il 15 marzo

E’ già in pieno movimento a Torre del Greco la macchina organizzativa della prima edizione della Cicloturistica del Vesuvio.

L’evento, in programma domenica 15 marzo, è uno dei fiori all’occhiello del circuito Mtb South Experience che ha condiviso in pieno la mission degli organizzatori torresi che vogliono fare del loro meglio e presentare una cicloturistica unica nel suo genere per location e paesaggi.

La cicloturistica nasce dopo il successo di quella del Monte Faito dello scorso anno inducendo gli organizzatori di I Love Mtb Torre del Greco ad allestire in breve tempo un’edizione di prova: “Abbiamo invitato diverse gli amici visti da diverse province della nostra regione anche fuori dalla campania – spiega l’organizzatore Giorgio Di Dato – ed è stato un successo inaspettato perchè riuscimmo a superare i centocinquanta iscritti. Da ciò, abbiamo posto le basi per mettere in cantiere quest’anno una vera e propria cicloturistica per far conoscere, a chi non c’è mai stato, la ricchezza della fauna e della flora, oltre ad ammirare panorami mozzafiato da qualsiasi angolo con sua maestà il Vesuvio a dominare l’intera vista senza mai togliere lo sguardo”.

Con due tipologie di percorso previste dagli organizzatori (22 e 12 chilometri), per le iscrizioni il contributo è di 10 euro fino al 14 marzo e poi di 15 euro la mattina dell’evento nel quale i partecipanti e gli accompagnatori potranno trovare l’atmosfera ideale per trascorrere una bella giornata di sport sulle due ruote silenziose.

