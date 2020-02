Movimento italiano Disabili: “Avellino e i suoi disagi “

Era il 24 Settembre 2019 quando come Vice Coordinatore del Movimento Italiano Disabili in una calda giornata soleggiata insieme ad una rappresentanza folta di amici diversamente abili e ad alcuni rappresentanti di associazioni scendemmo in piazza per manifestare i disagi e problematiche che noi diversamente abili viviamo quotidianamente sul trasporto pubblico locale inaccessibile considerata anche l’assenza di pensiline a norma alle fermate che consentissero ai mezzi di trasporto di poter abbassare la pedana (su quelli dotati) e farci salire sui mezzi, negandoci il diritto ad avere il trasporto pubblico adeguato.

Il Giorno seguente la protesta su portata all’attenzione dell’Amministrazione Comunale che per iscritto garanti una soluzione in tempi brevi alla problematica , ma purtroppo a distanza di mesi nulla è stato risolto eppure oggi sui social dai commenti emerge lo stesso disagio anche da parte di tanti cittadini normodotati ai quali anche per loro è di notevole importanza l’istallazione di pensiline anche solo per un semplice riparo dalle intemperie metereologiche in attesa dell’ arrivo dell’autobus, pensiline che già in una città sarebbero dovute esistere.

Il Vice Coordinatore Campania M.I.D. Movimento Italiano Disabili dichiara: spero che a questa richiesta si arrivi alla risoluzione dei problemi e che Avellino inizi ad essere una città a misura di disabile con l’impegno soprattutto di chi è deputato dal popolo nei banchi della politica e che delle questioni riguardanti il mondo della disabilità non ce ne si ricordi solo in campagna elettorale.

Esposito Giovanni Vice coordinatore Campania MID

