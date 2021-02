Movimento Italiano Disabili e Associazione di cultura e volontariato Enzo Aprea siglano un importante protocollo di intesa

Siglato il protocollo di intesa di collaborazione nell’affermazione dei diritti dei disabili tra il Coordinamento Campania del Movimento Italiano Disabili Mid e l’ Associazione di cultura e volontariato Enzo Aprea Odv di Atripalda della durata di un anno.

L’obiettivo del protocollo è di: impedire il sorgere e la diffusione di nuove barriere culturali e fisiche anche attraverso processi atti a fondare una cultura diffusa di pari opportunità per tutti ed inoltre stimolare e incentivare la nascita di nuovi spazi servizi e trasporti accessibili e fruibili da tutti, stimolare gli organi preposti a rafforzare la vigilanza per garantire l’osservanza della normativa esistente e promuovere lo studio di snellimento ed armonizzazione della stessa, per evitare il sorgere di nuove barriere, promuovere progetti atti a favorire il reinserimento delle persone affette a disabilita nel mondo del lavoro e poter partecipare senza discriminazioni alle numerose opportunità lavorative, culturali e sportive; organizzare giornate di eventi e produttive per la presa di coscienza delle p problematiche di che trattasi e inoltre rappresentare “le buone pratiche”.

Soddisfatto il Coordinamento Regione Campania M.I.D. Movimento Italiano Disabili che ringrazia la Presidente Renata Romano e tutto il Consiglio Direttivo dell’ Associazione per aver accettato la proposta di collaborazione per un fronte comune

