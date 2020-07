Movimento Italiano Disabili. Incontro per discutere delle problematiche dei disabili

Il Coordinatore Campania del Mid Movimento Italiano Disabili Giovanni Esposito ieri sera in visita al Coordinamento Provinciale di Salerno dove ho incontrato il mio Coordinatore Provinciale Rocco insieme a uno dei simpatizzanti del Movimento Leonardo, persona di grande spessore umano e culturale.

Incontro molto proficuo dove si è potuto fare un punto della situazione sull’ operato svolto finora sul territorio di Salerno, non dimenticando però quanto la politica dei comuni sia lontana dalle problematiche dei diversamente abili difatti abbiamo potuto registrare la mancata convocazione del consiglio comunale del comune di Bellizzi di Salerno oltre che del Comune di Ascesa sull’istituzione del garante alla disabilità che dovrebbe essere figura non solo di garanzia ma anche chiave verso la risoluzione delle problematiche dei diversamente abili, questione che di sicuro non passerà inosservata ai nostri occhi, infine abbiamo potuto da ieri sera iniziare a tracciare le basi per iniziative ancora più lodevoli future per poter concretamente tracciare un azione più incisiva e concreta a favore delle disabilità.

Da parte mia ringrazio come Coordinatore Regionale Campania del Movimento Italiano Disabili il Coordinamento Provincia di Salerno per l’impegno profuso e diffuso nell’affermare i diritti dei disabili e delle fasce deboli in un’ottica chiara e comune a tutti e della fiducia riposta nei miei confronti riconoscendomi come guida .

Per quanto posso affermare Il Mid Movimento Italiano Disabili sosterrà, tutelerà e affermerà sempre i diritti dei diversamente abili e sarà nostro impegno essere al fianco di chi non ha voce, nessuno si troverà più solo.

