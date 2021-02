MUGNANO. Ancora scuole chiuse per mercoledì 17 febbraio per la non potabilità dell’acqua

Il sindaco di Mugnano del Cardinale ha prorogato la chiusura di tutte le scuole del territorio a causa della non potabilità dell’acqua prevedendo la chiusura anche per domani, merciledì 17 febbraio 2021. Ecco l’ordinanza:

“Con comunicazione mezzo pec, in data 12/02/2021, l’Alto Calore Servizi Spa, comunicava un aumento della torbidità della sorgente “Bocca dell’Acqua”;

con propria ordinanza n. 15 in data odierna è stato disposto il divieto di utilizzo dell’acqua per fini potabili. con successiva ordinanza n. 17 del 12.02.2021 e n. 18 del 14.02.2021 è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale fino al 16.02.2021.

Constatato che in data odierna la Società Alto Calore Servizi ha provveduto ad effettuare ulteriori prelievi al fine di verificare la potabilità dell’acqua proveniente dall’acquedotto comunale;

RITENUTO di dover garantire la salute e l’incolumità degli alunni e del personale scolastico delle scuole presenti sul territorio nelle more della risoluzione del problema da parte della società Alto Calore;

VISTO l’articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, contenente le attribuzioni del Sindaco per funzioni di competenza statale;

ORDINA per le motivazioni in premessa, la proroga della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale fino a tutto il 17.02.2021”.

