Mugnano – Aperte le iscrizioni per il 1° stage di arrampicata

Irpiniavventura presenta il 1° corso di arrampicata per principianti. Nella locandina ci sono i recapiti a cui ci si può rivolgere.

Il corso prevede :1° uscita: attrezzatura e materiali, i nodi principali in arrampicata e le tecniche di assicurazione, la capacità motoria nell’arrampicata e tecniche di arrampicata: i fondamentali.

La 2° uscita: •ripasso e approfondimento delle tecniche di assicurazione, tecniche di arrampicata: la progressione fondamentale.

La 3° uscita: ripasso e approfondimento della progressione fondamentale in arrampicata, le tecniche di arrampicata: la progressione a triangolo e laterale.

La 4° uscita: ripasso e approfondimento della progressione a triangolo e quella laterale in arrampicata, gli elementi, tecniche e sicurezza sull’arrampicare da “primo di cordata”, gli elementi sulla tecnica di progressione della cordata in parete, gli elementi sulla tecnica di discesa in corda doppia.

