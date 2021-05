Mugnano – Celebrata la solennità del ritrovamento di Santa Filomena – foto

Oggi 25 maggio ricorre l’ anniversario del ritrovamento del Sacro Corpo di Santa Filomena avvenuto nelle catacombe di Priscilla a Roma nel 1802. Al Santuario sono state celebrate tre messe : alle 8, alle 10 e la funzione solenne alle 19. Al termine della Celebrazione serale sono stati collocati dei fiori dinanzi alla tomba del primo Rettore don Giovanni De Lucia. Davanti all’ altare della Santina è stata recitata la supplica. “Seguiamo l’ esempio di Santa Filomena per essere tutti santi. Ricordiamo questo giorno del 1802 in cui la Principessina del Paradiso si è rivelata al mondo ed è iniziata la storia di Mugnano del Cardinale” così il Rettore don Giuseppe Autorino nell’ omelia. Un ricordo e una preghiera per tutti i filomeniani sparsi nel mondo, un ringraziamento speciale alla Santa per un recente prodigio fatto ad un giovane americano che è uscito dal coma causato da un incidente, dopo che una petizione a suo nome è stata collocata ai piedi della Santa. Un ringraziamento e un ricordo anche per don Giovanni Braschi che per 37 anni è stato il custode di Santa Filomena.

