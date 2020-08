Mugnano – Consacrazione a Santa Filomena-il messaggio del Rettore

“Iniziamo la giornata con una messa celebrata sull’altare maggiore, con il coro che canta i bellissimi inni di Santa Filomena. Sono sempre felice di vedere la chiesa gremita di famiglie – genitori, nonni, e persone di tutte le età unte sull’altare del Santissimo Corpo di Santa Filomena.

Dopo la messa si procederà verso il sacro altare per l’accoglienza. ognuno riceverà una benedizione con l’olio santo dalla lampada di Santa Filomena. Sorrisi e gratitudine saranno all’ordine del giorno, in quanto tutti saranno felici di ricevere questo privilegio speciale al sacro altare del santuario. Ciò si ripeterà dopo ogni messa – 10:00, 12:00 e 19:00.

Si tratta di un giorno molto speciale per il Santuario in quanto è il giorno della famiglia. Non mi stanco mai di vedere i bambini e le famiglie che entrano nella chiesa pieni di aspettativa. E ‘una gioia vedere l’espressione sui volti di questi piccoli quando sono consacrati. Alcuni tornano ogni anno per rinnovare il loro voto alla nostra santa. Non dimentichiamo di pregare Santa Filomena e insegnare agli altri a pregare per lei.

Di crescita in virtù

O Vergine gloriosa! Ci rivolgiamo a te con tutta la fiducia. Seguendo il tuo esempio ci aiuti a lottare con coraggio contro tutto ciò che si oppone al regno di Gesù Cristo nel nostro cuore; che possiamo adornare le nostre anime di virtù come la tua, in particolare con la purezza angelica, di cui tu sei il modello perfetto; e che, infiammati dall’amore di Gesù, possiamo continuamente camminare per la via che egli ha tracciato in modo che possiamo un giorno godere della tua eterna felicità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, che con il Padre e lo Spirito Santo, vive e regna, un solo Dio nella Trinità perfetta, nei secoli dei secoli. Amen.

Preghiera per la purezza

O gloriosa Santa Filomena, animata da un amore ardente per Gesù, nostro Salvatore, facesti risplendere nella Santa Chiesa lo splendore della perfetta verginità e la pratica delle virtù più eroiche, che tu possa ottenere la grazia per noi di mantenere sempre intatta il prezioso tesoro di castità e di praticare con generosità le virtù, affinché possiamo seguire il tuo esempio durante la nostra vita sulla terra per poi gioire per tutta l’eternità. Santa Filomena, vergine felice, adornata con il fascino di innocenza e abbellito, con la viola del martirio, ottieni la grazia di saper soffrire e sacrificare per essere fedeli a Dio e guadagnare eternamente il paradiso.

Vi consacro a Santa Filomena, vergine e martire, che ha sofferto per Cristo. Attraverso la sua potente intercessione. Amen

Vi mando una speciale benedizione dall’ Altare del Santissimo Corpo di Santa Filomena”.

Il Vostro Rettore Monsignor Giovanni Braschi

