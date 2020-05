Mugnano del Cardinale – Da Maialumeria pizza d’asporto

Maialumeria lancia un importante messaggio ai suoi clienti:

“Maialumeria riparte con una grande novità: La vera pizza napoletana !! Da giovedì 28 maggio saremo attivi con servizio d’asporto e consegna a domicilio. Per info e ordinazioni contattaci allo 081 825 7268 Ti aspettiamo!

Le pizze non sono tutte uguali, ognuna è diversa dall’altra. Ognuno ha un suo personale metodo di lavorazione che influenza la qualità del prodotto. Noi di Maialumeria abbiamo sviluppato un nostro metodo, denominato MODUS DOMINI. Con l’utilizzo di solo farina macinata a pietra, abbinata a prodotti di qualità da noi scelti con cura ed attenzione. Il risultato ottenuto è una pizza dal gusto unico, sapore inimitabile e profumo intenso. Noi,artigiani in cucina”

