Mugnano del Cardinale. Tornano le uova Pasquali in onore di Santa Filomena.

Nel rispetto delle leggi vigenti, Covid 19, si informa l’intera comunità di Mugnano del Cardinale e l’intera famiglia Filomeniana, che saranno presto disponibili, come ogni anno, le uova Pasquali in onore di Santa Filomena. Dette uova potranno essere acquistate, tramite offerta, presso gli stand che saranno allestiti in piazza Umberto I ogni domenica mattina a partire dall’08/03/2021 e tutti i giorni presso la sezione del comitato Festa S. Filomena in via Vittorio Emanuele di Mugnano del C.le.

P.S. le uova di cioccolato avranno una sorpresa ma una di loro sarà speciale. Solo un uovo di cioccolato conterrà al suo interno un gadget con l’immagine di Santa Filomena. Chi lo troverà potrà ritirare una statuetta della nostra amata Santina.

Santa Filomena Vergine e Martire prega per noi.

adsense – Responsive – Post Articolo