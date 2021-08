Mugnano del Cardinale – Accesa la nuova lampada di Santa Filomena

Questa sera alle 19 è stata celebrata la Santa Messa dal Rettore don Giuseppe Autorino a chiusura del mese Filomeniano. Per la cronaca la Statua miracolosa raffigurante Santa Filomena resterà esposta ai piedi dell’ altare maggiore per tutto il mese di settembre. Al termine della Celebrazione Eucaristica, il Rettore ha portato, in piazza Umberto I, la nuova lampada votiva che ardera’ notte e giorno dinanzi al Sacro Corpo della Santina. I fedeli si sono disposti in cerchio, ognuno stringendo tra le mani una fiaccola, mentre don Giuseppe ha benedetto la nuova lampada e recitato la Supplica alla Principessina del Paradiso. Infine la lampada è stata collocata ai piedi dell’ altare privilegiato ove riposano le spoglie mortali della Vergine Filomena.





