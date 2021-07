MUGNANO DEL CARDINALE. Alla “scoperta” delle meraviglie del creato: “Cerreto – Campo Spina”. Video e Foto

Lungo la strada maestra per Avellino, un tempo Strada Regia delle Puglie, nella valle creata dal torrente Acqualonga ai piedi dei monti dell’lrpinia occidentale, Mugnano del Cardinale possiede un esteso territorio montuoso ricco di pingui pascoli e folti boschi, da cui, in passato, traeva sostentamento gran parte della popolazione, che viveva in casolari isolati. Il paesaggio che circonda Mugnano del Cardinale è verdissimo, grazie alla presenza di folti boschi. Tante sono le occasioni per svolgere delle escursioni ossigenanti nell’ambito di vere e proprie oasi naturalistiche, come quella in località Toppola Cèsina, di estremo interesse, o nel Parco del Partenio, nella Pineta di S. Pietro, seguendo il Lagno Acqualonga, aggirandosi in località La Fossa o Acqua del Litto, ossigenandosi nel Bosco Cerreto (Foto e Video allegate), una splendida area verde incontaminata, ubicata nell’omonima località ed estesa per circa 40 ettari (si sviluppa dai 650 ai 1000 metri s.l.m.). Si raggiunge seguendo la strada di collina che da Mugnano va a S. Pietro a Cesarano, Fontana e Castello del Litto, Campo di Spina, fino al Campo Maggiore, non lontano dal Santuario di Montevergine, del comune di Mercogliano.





