MUGNANO DEL CARDINALE. Annullato il rito della solenne esposizione di Maria SS. Delle Grazie

Secondo disposizioni della diocesi di Nola, in ottemperanza alle norme anti Covid -19 che prevedono il divieto di assembramenti tra persone anche nei luoghi di culto ed il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, il rito della solenne esposizione di Maria SS. Delle Grazie, previsto come da tradizione il giorno 2 luglio alle ore 10:00 nel santuario di Santa Filomena, purtroppo non verra’ svolto.

Allo stesso modo anche la sacra processione, le gare del palio e delle torce, in programma come di consueto la seconda domenica di luglio, sono annullate e rinviate a luglio 2021.

Sara’ comunque data la possibilità a tutti i fedeli di poter salutare “da vicino” la sacra effige di Maria SS. Delle grazie, dal 2 a 22 luglio, nel rispetto rigoroso delle norme anti Covid – 19 tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche del Santuario, con il presidio e la collaborazione della protezione civile e del corpo dei vigili urbani di Mugnano del Cardinale.

adsense – Responsive – Post Articolo