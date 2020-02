Il periodo carnevalesco è già iniziato e a Mugnano fervono i preparativi per la sfilata di Carnevale. Le Brigantesse, in collaborazione con altre associazioni, hanno organizzato il Carnevale 2020 che avrà due giornate significative : domenica 23 febbraio, dalle 15 alle 21 sarà presentato in piazza Umberto I il carro allegorico e martedì 25 febbraio, dalle 15.30 alle 21 si terrà la sfilata per le strade del paese.

