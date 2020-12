Domenica alle 6.30 sarà celebrata la santa messa in onore di Santa Lucia nella parrocchia dell’ Ascensione. Al termine in piazza Umberto I sarà acceso un piccolo falò in onore dei Santi Lucia e Aniello. Continuerà dunque la tradizione del “fucarone” anche se in tono minore data la pandemia in atto.

adsense – Responsive – Post Articolo