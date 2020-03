Mugnano del Cardinale. Buona festa del papà con “La lanterna magica”

In questo difficile periodo storico le scuole sono chiuse, ma la didattica a distanza funziona anche per i bambini dell’infanzia e così le maestre della scuola paritaria “La lanterna magica” cercano di essere vicino ai loro piccoli alunni. La maestra Alfonsina ha inviato un messaggio a tutte le mamme così che possano leggerlo ai loro bambini e ha fatto realizzare delle speciali mascherine per esorcizzare la paura. Ella ha dichiarato: “Il mestiere del papà e dei genitori non è facile, soprattutto in questo triste momento!

Per questo giorno di festa abbiamo fatto imparare ai bambini una poesia, naturalmente grazie all’ aiuto delle mamme, per continuare la nostra didattica e soprattutto perché doveroso per i nostri papà. Poi abbiamo pensato sempre con la complicità delle mamme di fare anche un dono ai papà. Mi è sembrato simpatico fare una maschera anche buffa e farla indossare ai papà. Insomma una maschera sopra la mascherina. Questo vuole essere un esempio per tenere alto lo scudo dell’ironia per proteggere i bambini dalla paura e continuare a sorridere!!!

Grazie mamme per il vostro aiuto e bravissimi i bambini. Vi porto nel cuore. Andrà tutto bene! “

