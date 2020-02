MUGNANO DEL CARDINALE. Comune e Servizio Civile pruomuovono il doposcuola gratuito

Il Comune di Mugnano del Cardinale insieme ai volontari del Servizio Civile Universale, nell’ambito del progetto Giovani per i Giovani di Mugnano, promuove per i ragazzi frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado, un’attività di doposcuola gratuito. Obiettivo del doposcuola è aiutare gli alunni nella comprensione dei compiti assegnati, favorire la formazione di un personale metodo studio, rafforzare le competenze di base, orientare lo studente nel soddisfare le richieste educative e didattiche richieste dalla scuola.

Le attività si svolgeranno il pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 19:30, presso il Piano di Zona A6 in via Campo n 1,in cui i ragazzi avranno a disposizione un gruppo di volontari del Servizio Civile specializzati in ambito umanistico e scientifico.

Una vera task force educativa, messa in piedi dal Comune per raggiungere il successo scolastico e favorire la serenità a scuola.

L’avvio del doposcuola è previsto per il 07/01/2020.

Le iscrizioni saranno raccolte negli uffici del Comune di Mugnano del Cardinale a partire dal giorno 20/12/2019 negli orari di ufficio.



