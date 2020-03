MUGNANO del CARDINALE. Confermati i due casi di positività nel comune del mandamento.

La nostra testata lo aveva preannunciato quasi nell’immediatezza, 36 ore fa, della positività al Coronavirus di padre e figlio di Mugnano del Cardinale, quest’ultimo poi deceduto a poche ore dal ricovero. Ebbene, purtroppo, avremmo voluto per una volta sbagliarci per il bene della comunità ma non è stato così. Questo è dimostrazione di professionalità ma soprattutto che le notizie che pubblichiamo sono attendibili e non certo pubblicate per sentito dire. Adesso bisognerà ricostruire tutti i contatti delle due persone avuti nei giorni scorsi, perché potrebbe essere partito da lì, un pericoloso focolaio se la quarantena non è stata rispettata come si doveva e si spera che tutto ciò sia già iniziato 36 ore fa.

