MUGNANO DEL CARDINALE. Consigliere Maria Grazia Napolitano:”Non esistono cittadini di serie A e serie B”

“Che Mugnano sia diviso nettamente in due, elettoralmente parlando è un dato risaputo, ma da qui ad avere cittadini di serie A e cittadini di serie B ce ne vuole. Mi riferisco alla vicenda della Piazzetta San Giacomo e non solo, dove per negligenza dell’attuale AMMINISTRAZIONE, sono stati gli stessi residenti a dover provvedere all’installazione di qualche luminari Natalizia. Certo non ci aspettavamo le luci di Salerno o di Vienna, ma almeno un po’ di rispetto in più visto che anche noi altri paghiamo le tasse. Noto con un leggero dispiacere che tutte le forze e le risorse sono state impiegate per abbellire unicamente la Piazza del Cardinale. Ora mi chiedo… Ma sarebbe stata la stessa cosa se il Sindaco e famiglia invece di abitare nei pressi di tale piazza avessero avuto un civico nei pressi di Piazzetta San Giacomo? Esimio Sindaco, ed amici Amministratori vi esorto personalmente, la prossima volta a tenere in considerazione tutto il nostro Paese. Di sicuro mi contesterete dicendo che le risorse sono limitate, ed io vi invito ad attuare la politica da Voi fino ad adesso adottata del. TUTTO GRATIS., o almeno fate come il buon Robin Hood: togliete qualche lucina a chi ne ha tante e rendete omaggio a chi non né ha nemmeno una. Con l’occasione auguro a tutti i Cittadini. BUONE FESTE”. Il Consigliere Maria Grazia Napolitano

