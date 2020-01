MUGNANO DEL CARDINALE. Convegno sulla shoah dal titolo “Per non dimenticare 27 gennaio 1945 – 27 gennaio 2020”.

🔊 Ascolta l'articolo

Il Liceo Scientifico I.S.I.S. “Nobile – Amundsen” di Mugnano del Cardinale (Av), con le sue numerose e significative iniziative negli ambiti sociale, ambientale e storico-etnografico, si connota sempre più come vero e proprio polo culturale dell’area bassairpina.

Proseguendo in tale percorso educativo e culturale, ha organizzato, per lunedì 27 gennaio, con inizio alle ore 11.15, un convegno sulla shoah dal titolo “Per non dimenticare 27 gennaio 1945 – 27 gennaio 2020”.

La manifestazione, organizzata dal Prof. Andrea Canonico, si terrà presso la sede mugnanese dell’Istituto, e vedrà la partecipazione del Sindaco di Mugnano, Dott. Alessandro Napolitano; del Dirigente Scolastico, Prof. Luigi Storino; degli Onorevoli Giuseppe Gargani e Generoso Maraia (membro della VII commissione per l’ambiente); dell’Avv. Antonio Caruso e Dott. Filomeno Caruso, entrambi di Mugnano del Cardinale.

Gli ospiti e i relatori saranno accolti dalle note dei brani musicali “Schindler’s list” e “Life is beatiful”, a cui seguirà un momento di riflessione su una serie di contributi selezionati dai ragazzi del Liceo e presentati dagli studenti Federica Sposito e Antonio Masucci.

Il Liceo di Mugnano del Cardinale, già destinatario del Premio BassaIrpinia 2019, è una realtà formativa in costante crescita che, grazie al costante lavoro e alla professionalità dei suoi docenti, in parte della stessa area baianese, affianca alla didattica curricolare una formazione fortemente orientata alla conoscenza e allo sviluppo del territorio.

