Mugnano del Cardinale. Coronavirus, padre e figlio ricoverati in ospedale, si attende l’esito del tampone

Sospetti casi da Coronavirus a Mugnano del Cardinale, dove padre e figlio sono stati in poche ore, l’uno dall’altro, trasportati presso l’ospedale Moscati di Avellino, dopo essere stati prelevati da apposita ambulanza. La famiglia era già in quarantena da una decina di giorni perché il figlio era ritornato in paese proveniente dal Nord. I primi sintomi di malessere sono stati accusati nelle scorse ore, prima dal figlio e poi dall’anziano genitore,che per cautela ha reso necessario il trasporto in ospedale. Per la conferma si attende l’esito del tampone. La famiglia, comunque, non avrebbe avuto rapporti con altre persone perché avevano rispettato l’ordine di quarantena domiciliare prevista dal Governo e dalle ordinanze del Governatore Campano.

