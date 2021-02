MUGNANO DEL CARDINALE. Domani a mezzogiorno i funerali di don Giovanni Braschi rettore del Santuario

Si terranno domani alle 12 presso il Santuario di Santa Filomena, di cui ha saputo promuovere il culto della giovane Santa in tutto il mondo, i funerali di Monsignor Giovanni Braschi, morto nelle prime ore della mattinata odierna per un malore. All’interno dello stesso è stata allestita la camera dove molti fedeli in queste ore gli stanno rendendo omaggio sempre nel rispetto delle norme AntiCovid. Questa sera alle 20 si terrà nel Santuario una veglia di preghiera e domani la celebrazione dei solenni funerali che saranno officiati dal Vescovo di Nola Monsignor Francesco Marino.

adsense – Responsive – Post Articolo