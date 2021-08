MUGNANO DEL CARDINALE. Don Giuseppe Autorino ,rettore del santuario, ha fatto visita alla comunità di S. Michele Arcangelo in Nocera Superiore,

Nell’ottava della festa di S. Filomena il rettore del santuario ha fatto visita alla comunità di S. Michele Arcangelo in Nocera Superiore, dove c’è la cappella di S. Filomena, ha presieduto la celebrazione Eucaristica insieme con il parroco e poi si è portato insieme con i devoti alla cappella che custodisce l’immagine di S. Filomena per pregare la supplica e lasciare un messaggio. “Le virtù che la nostra Santina ci invita a vivere sono l’amore e la fede che fanno del cristiano un vero testimone di Cristo sull’esempio della nostra Vergine e Martire”

Un ringraziamento particolare va alla responsabile e promotrice riconosciuta dal santuario di S. Filomena in Mugnano del Cardinale, Raffaella Ferrentino che con amore e passione diffonde la spiritualità Filomeniana.

