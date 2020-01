MUGNANO DEL CARDINALE. E’ andato in scena ieri l’Open Day dell’Istituto Comprensivo Statale “Manzoni”. Foto

🔊 Ascolta l'articolo

Si è svolto ieri a Mugnano del Cardinale presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo Statale “A. Manzoni” di via Montevergine, la giornata dedicata all’Open Day per promuovere l’offerta formativa scolastica che abbraccia i Comuni di Mugnano del Cardinale, Sirignano e Quadrelle, egregiamente diretto dalla dirigente scolastica Luigia Conte. E’ stato un open day che ha riguardato sia quello dell’Infanzia, della Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado, una novità quest’anno che ha messo a dura prova l’intera classe docente e non solo dell’istituto. E’ stata l’occasione per mostrare ai tanti genitori presenti i laboratori artistici, di pittura, informatici e non è mancato il laboratorio dello strumento musicale, il tutto per coinvolgere i futuri alunni mettendoli a conoscenza di quello che potrà essere il loro percorso scolastico futuro. Il plesso di via Montevergine al piano terra ha accolto i laboratori della scuola dell’Infanzia e della Primaria mentre il primo piano è stato riservato alla scuola media.

