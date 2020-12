Mugnano del Cardinale – È andato in scena il Presepe Vivente. Il video

In tempo di pandemia tutto è possibile ed è così che grazie alla tecnologia gli spettatori si sono emozionati assistendo al Presepe Vivente. Ebbene sì quello che ormai era diventato un appuntamento fisso per i mugnanesi nel periodo natalizio non poteva di certo mancare quest’ anno. Ai vicoletti del centro storico si sono sostituite le case dei partecipanti che hanno ricostruito le scenografie ed interpretato magistralmente i loro ruoli. Un plauso va al sacerdote don Giuseppe Autorino e alla comunità parrocchiale. Per rivedere il tutto clicca sul link sotto

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=768533677340157&id=370317209825830?sfnsn=scwspwa&d=w&vh=e&extid=a&d=w&vh=e

