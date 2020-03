MUGNANO del CARDINALE. E’ morto l’uomo ricoverato ieri poi risultato positivo al Coronavirus.

Notizie drammatiche giungono dall’ospedale Moscati di Avellino dove l’uomo, 57 anni, ricoverato ieri per sintomi da Coronavirus e poi risultato positivo al tampone, come annunciato da un audio vocale del primo cittadino di Sperone, è deceduto. La notizia si è diffusa stamane sui social, la morte sarebbe avvenuta alle 7.00 di questa mattina. Il padre, 80enne, anch’esso ricoverato attende ancora il tampone, ma è in buone condizioni. Inspiegabile una morte in poche ore dopo che l’uomo, da un video girato ieri e diffuso su WhatsApp, era salito sull’ambulanza con i propri piedi. Cosa abbia fatto precipitare il proprio quadro clinico, anche se l’uomo aveva delle patologie pregresse, non si sa ancora. L’uomo nei giorni scorsi era tornato da Bergamo ed era stato in quarantena domiciliare fino ai primi sintomi che hanno reso necessario il ricovero in ospedale nel pomeriggio di ieri. Poco prima era stato ricoverato il padre, anch’esso in quarantena con il figlio. Aspettiamo una comunicazione ufficiale dal primo cittadino di Mugnano del Cardinale. Chi ha avuto contatti allerti il proprio medico.

