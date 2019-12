MUGNANO del CARDINALE. “E’ più bello insieme”. Iniziativa di solidarietà il 6 gennaio presso la Parrocchia dell’Ascensione.

Parent Project onlus è un’associazione nata da genitori con figli affetti da Distrofia muscolare Duchenne e Becker. La distrofia muscolare di Duchenne e Becker è una malattia genetica degenerativa, la più grave tra le distrofie muscolari, che si manifesta intorno ai 2 – 3 anni di vita. Questa patologia causa progressivamente la diminuzione della forza muscolare e la perdita delle abilità motorie, polmonari e cardiache. Attualmente non esiste una cura ma un trattamento multidisciplinare permette di migliorare le condizioni generali e le aspettative di vita. Alcuni nostri concittadini, si sono attivati per organizzare e promuovere una raccolta fondi a favore di Parent Project al fine di aiutare le famiglie e per garantire ai loro ragazzi nuove opportunità di trattamento. Il 6 Gennaio 2020 alle ore 19:30 nella Parrocchia dell’Ascensione un concerto della Corale Interparrocchiale del Vallo di Lauro, intratterrà quanti parteciperanno a sostegno di questa straordinaria iniziativa.

