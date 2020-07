Mugnano del Cardinale. È stata intronizzata la Madonna del Carmine

Questa sera dopo la messa, in forma privata, rispettando le misure di sicurezza stabilite per evitare la diffusione del COVID 19, è sta intronizzata Maria Santissima del Carmine. Domani giorno in cui ricorre la memoria liturgica della Madonna del Carmelo saranno celebrate le messe alle ore 8, 9, 11 e 19. Tra le 10 e le 11 ci sarà il Saluto a Maria, proprio nell’ orario in cui per tradizione vi era la discesa della Vergine. A mezzogiorno si terrà la supplica. Il sacerdote don Giuseppe Autorino ha dichiarato :”In questo difficile momento storico la Madonna ci aiuterà, rispettando le disposizioni legislative, è giusto recarsi in chiesa per renderLe omaggio. Non vi è folclore, la gente è animata da profonda fede”.

