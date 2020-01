MUGNANO del CARDINALE. E’ una 73enne di Mugnano del Cardinale a perdere la vita nell’impatto tra auto e albero

Si è verificato qualche ora fa sulla SS7 Bis: una 73enne di Mugnano del Cardinale (AV), per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della Fiat 600 che impattava contro un albero.

Purtroppo per l’anziana non c’è stato nulla da fare. A bordo dell’utilitaria non vi erano altre persone. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Baiano.

